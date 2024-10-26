Киров, 26 октября, 2024, 19:01 — ИА Регнум. Три человека погибли в результате жёсткой посадки вертолёта Ми-2 в Кировской области, сообщила 26 октября пресс-служба МЧС.

Ранее ведомство информировало, что воздушное судно совершило жёсткую посадку у деревни Белеенки Даровского района.

«Спасатели МЧС России обнаружили тела троих погибших», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в вертолёте, по предварительным данным, находились четыре человека.

22 октября санитарный вертолёт совершил жёсткую посадку в Нижегородской области. Причиной стали проблемы технического характера. Один из пилотов повредил ногу, остальные находившиеся на борту отделались ушибами.

31 августа недалеко от посёлка Николаевка в Елизовском районе Камчатского края упал вертолёт Ми-8Т авиакомпании «Витязь-Аэро». Жертвами крушения стали 22 человека, в том числе 19 пассажиров.

Позднее в отчёте Межгосударственного авиационного комитета отмечалось, что крушение вертолёта могло произойти из-за действий экипажа воздушного судна в условиях плохой видимости из-за тумана. В момент ЧП наблюдалась низкая облачность, горы были покрыты туманом, а у командира экипажа не было допуска к полётам по приборам.