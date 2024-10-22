Нижний Новгород, 22 октября, 2024, 11:37 — ИА Регнум. Санитарный вертолёт совершил жёсткую посадку в Нижегородской области, сообщили 22 октября журналистам в Национальной службе санитарной авиации (НССА) Ростеха.

Восточное МСУТ СК России

Вертолёт, перевозивший пациента, жёстко приземлился в лесу. По предварительной информации, причиной стали проблемы технического характера.

«Грамотные действия пилотов позволили посадить вертолёт на землю и предотвратить серьёзную аварию», — говорится в сообщении.

Один из пилотов повредил ногу, остальные находившиеся на борту отделались ушибами и не получили существенных травм. На место направлены два вертолёта для эвакуации людей, добавили в санитарной службе.

Как сообщало ИА Регнум, 3 сентября под Иркутском совершил жёсткую посадку вертолёт Ми-171, который летел из областного центра в бурятское село Орлик за травмированным мальчиком. Врачей и экипаж доставили в Иркутск, они не получили серьёзных травм.

Мальчика другим санитарным бортом доставили в Республиканскую детскую больницу в Улан-Удэ. Днём ранее на ребёнка упали футбольные ворота, он находился в тяжёлом состоянии.