Киров, 26 октября, 2024, 18:41 — ИА Регнум. Санитарный вертолёт Ми-2 совершил жесткую посадку в Кировской области, в Даровском районе, сообщает Telegram-канал «112».

ТАСС/ Роман Вуколов

По предварительной информации, на борту вертолёта находились четыре человека, трое из которых погибли.

Как передавало ИА Регнум, 22 октября санитарный вертолёт совершил жёсткую посадку в Нижегородской области. Тогда вертолёт, перевозивший пациента, жёстко приземлился в лесу. По предварительной информации, причиной стали проблемы технического характера. Один из пилотов повредил ногу, остальные находившиеся на борту отделались ушибами и не получили существенных травм. На место направлены два вертолёта для эвакуации людей, добавили в санитарной службе.