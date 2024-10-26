ДНР, 26 октября, 2024, 12:37 — ИА Регнум. Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин посетил город Украинск в ДНР, освобождённый российскими военными в сентябре. Видео он разметил в своём Telegram-канале.

Министерство обороны России. Кадр из видео Освобожденный Украинск

«Уважаемые друзья, снова в гостях у легендарной 114-й бригады 51-й армии, бывший 1-й армейский корпус. Уважаемые друзья, действительно город Украинск», ― заявил в видеообращении Пушилин.

Он также подчеркнул, что Вооружённые силы России уже продвинулись дальше.

По словам главы ДНР, украинские формирования имели возможность очень серьёзно укрепиться в городе.

«Но у наших подразделений стоит задача освобождать русскую землю Донбасса, и они просто шаг за шагом, ценой неимоверных усилий, но двигаются вперёд», ― отметил Пушилин.

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Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы России освободили город Украинск 26 сентября.

Российские штурмовики 26 октября доставили мирных жителей из освобождённого Украинска в пункты временного содержания. Граждан обеспечили всем необходимым в пунктах временного размещения.

За прошедшую неделю, с 19 по 25 октября, Вооружённые силы России освободили четыре населённых пункта в ДНР — Новосадовое, Зоряное, Серебрянку и Николаевку.

В российских силовых структурах 25 октября сообщили, что подразделения Вооружённых сил Украины наращивают темпы бегства из города Селидово на красноармейском (покровском) направлении. Украинские бойцы выходят группами по простреливаемым дорогам, теряют там большое количество людей.

Президент России Владимир Путин 25 октября заявил, что российские военные ведут наступательные операции по всей линии боевого соприкосновения. Он подчеркнул, что бойцы действуют уверенно и хорошо.