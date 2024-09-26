Москва, 26 сентября, 2024, 12:07 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в минувшие сутки освободили город Украинск в ДНР, сообщило 26 сентября Министерство обороны.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобождён населённый пункт Украинск Донецкой Народной Республики», — сказано в сообщении ведомства.

Также в минувшие сутки подразделения группировки нанесли поражение живой силе и технике пяти бригад противника и отразили десять контратак штурмовых групп ВСУ.

Потери противника в зоне ответственности группировки в указанный период составили до 670 человек. Также ВСУ лишились нескольких единиц техники, в том числе танка и двух боевых бронированных машин.

Также 26 сентября Минобороны сообщило о нанесении ударов по украинским объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, была поражена инфраструктура военного аэродрома. Средства ПВО в минувшие сутки сбили управляемую ракету «Нептун», три авиабомбы Hammer, пять снарядов HIMARS и 45 беспилотников противника.

Как передавало ИА Регнум, накануне, 25 сентября, Минобороны сообщило об освобождении населённых пунктов Острое и Григоровка в ДНР. Глава республики Денис Пушилин также сообщал, что российские войска вошли на территорию Угледара, бои ведутся уже в черте города.