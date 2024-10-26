ДНР, 26 октября, 2024, 06:25 — ИА Регнум. Российские штурмовики доставили мирных жителей из освобождённого Украинска в пункты временного содержания. Об этом 26 октября сообщили в Минобороны РФ.

Министерство обороны России. Кадр из видео Освобожденный Украинск

«Военнослужащие штурмового подразделения танкового полка группировки войск «Центр» эвакуировали мирных жителей из освобождённого населённого пункта Украинск в Донецкой Народной Республике», — уточнили в ведомстве.

Граждан обеспечили всем необходимым в пунктах временного размещения.

Как сообщало ИА Регнум, в конце сентября Вооружённые силы России освободили город Украинск в ДНР. Министр обороны РФ Андрей Белоусов направил командованию и личному составу 114-й отдельной стрелковой бригады поздравительную телеграмму. Он поблагодарил военных за верность воинскому долгу и присяге.

По информации Минобороны на 25 октября, за неделю российские военные освободили четыре населённых пункта в Донецкой Народной Республике: Новосадовое, Зоряное, Серебрянку и Николаевку.

Повсеместные успехи российской армии и отступление ВСУ в обозримой перспективе создают угрозу полного обрушения украинского фронта, к такому выводу приходят и западные, и киевские наблюдатели, отметил в своей статье обозреватель ИА Регнум Сергей Адамов.