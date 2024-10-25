ДНР, 25 октября, 2024, 18:10 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил Украины наращивают темпы бегства из города Селидово на красноармейском (покровском) направлении, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

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«Противник не прекращает попыток спасти остатки личного состава селидовской группировки, наращивая темпы бегства из города. Выходят группами по простреливаемым дорогам, теряют там большое количество людей», — сказал собеседник агентства.

25 октября издание «Страна. ua» со ссылкой на украинского военного Станислава Бунятова передавало, что бойцы Вооружённых сил России начали окружать посёлок Вишнёвое, что находится западнее Селидово. При этом российские военные паблики утверждали, что бои идут уже за западную часть города.

25 октября ИА Регнум передавало, что в Сети появились первые панорамные кадры города Селидово, откуда начали отступать украинские бойцы. На видео показано, что над некоторыми зданиями поднимается дым.

Ранее военкоры сообщили, что 23 октября российские военные установили триколор и Знамя Победы над зданиями в городе Селидово. Также отмечалось, что группировка российских войск «Центр» продолжает штурм города.

21 октября глава ДНР Денис Пушилин заявил, что продвижение российских подразделений у Горняка и Селидово серьёзно нарушает логистику ВСУ. В этот же день в силовых структурах сообщили, что российские бойцы фактически заблокировали ВСУ в Селидово. Все дороги, ведущие из города, полностью находятся под огневым контролем ВС РФ.