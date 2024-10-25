Москва, 25 октября, 2024, 13:23 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за неделю освободили четыре населённых пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 25 октября сообщили в Минобороны РФ.

Евгений Биятов/РИА Новости

Так, бойцы группировки войск «Запад» взяли под контроль населённый пункт Новосадовое, военные группировки войск «Юг» заняли два населённых пункта — Зоряное и Серебрянка в ДНР. Кроме того, российские войска освободили Николаевку.

23 октября ИА Регнум передавало, что Вооружённые силы России освободили населённый пункт Серебрянка в ДНР. Он был освобождён подразделениями Южной группировки.

В этот же день пресс-служба военного ведомства сообщила об освобождении населённого пункта Николаевка в ДНР. Накануне, 22 октября, в оборонном ведомстве сообщили об освобождении подразделениями Западной группировки ВС России населённого пункта Новосадовое в ДНР.

Повсеместные успехи российской армии и отступление ВСУ в обозримой перспективе создают угрозу полного обрушения украинского фронта, к такому выводу приходят и западные, и киевские наблюдатели, отметил ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Сергей Адамов.