Путин похвалил российские войска за успехи в зоне СВО
Москва, 25 октября, 2024, 11:48 — ИА Регнум. Российские военные ведут наступательные операции по всей линии боевого соприкосновения. Бойцы действуют уверенно и хорошо. Об этом 25 октября в интервью Ольге Скабеевой для программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства высоко оценил уровень группировок войск Вооружённых сил России. Что касается группировки российских войск «Центр», то, по словам Путина, она действует достаточно уверенно и практически по всем направлениям.
«Южная группировка, Восточная ― ребята очень хорошо воюют», ― подчеркнул российский лидер.
По его словам, успехи достигаются благодаря опыту военных ― практика приходит, умение пользоваться современной техникой, быстро реагировать на применение такой же техники со стороны противника.
«Это опыт и возрастающие возможности российского ВПК, в том числе и народного», — отметил Путин.
Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы России успешно продвигаются на ряде направлений в Донбассе. Боевые действия продолжаются на покровском направлении, в районе Угледара и Часова Яра. При этом самые тяжёлые бои, как и в прошлые недели, развернулись на участке фронта западнее Донецка.
В результате наступления в районе Курахово российские войска освободили село Максимильяновка в ДНР. Наступающие соединения группировки «Юг» подняли над населённым пунктом российский флаг. 23 октября Минобороны сообщило об освобождении населённых пунктов Николаевка и Серебрянка в Донецкой Народной Республике (ДНР).
Путин 25 октября заявил, что ВСУ потеряли стабильное управление окружёнными подразделениями в Курской области. По его словам, украинские военные даже не очень понимают, что они в окружении. Он уточнил, что российские военные заблокировали в регионе 2 тыс. украинских боевиков.