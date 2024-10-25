Москва, 25 октября, 2024, 11:48 — ИА Регнум. Российские военные ведут наступательные операции по всей линии боевого соприкосновения. Бойцы действуют уверенно и хорошо. Об этом 25 октября в интервью Ольге Скабеевой для программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил президент России Владимир Путин.

Александр Река/ТАСС

Глава государства высоко оценил уровень группировок войск Вооружённых сил России. Что касается группировки российских войск «Центр», то, по словам Путина, она действует достаточно уверенно и практически по всем направлениям.

«Южная группировка, Восточная ― ребята очень хорошо воюют», ― подчеркнул российский лидер.

По его словам, успехи достигаются благодаря опыту военных ― практика приходит, умение пользоваться современной техникой, быстро реагировать на применение такой же техники со стороны противника.

«Это опыт и возрастающие возможности российского ВПК, в том числе и народного», — отметил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы России успешно продвигаются на ряде направлений в Донбассе. Боевые действия продолжаются на покровском направлении, в районе Угледара и Часова Яра. При этом самые тяжёлые бои, как и в прошлые недели, развернулись на участке фронта западнее Донецка.

В результате наступления в районе Курахово российские войска освободили село Максимильяновка в ДНР. Наступающие соединения группировки «Юг» подняли над населённым пунктом российский флаг. 23 октября Минобороны сообщило об освобождении населённых пунктов Николаевка и Серебрянка в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Путин 25 октября заявил, что ВСУ потеряли стабильное управление окружёнными подразделениями в Курской области. По его словам, украинские военные даже не очень понимают, что они в окружении. Он уточнил, что российские военные заблокировали в регионе 2 тыс. украинских боевиков.