Тель-Авив, Израиль, 26 октября, 2024, 10:51 — ИА Регнум. Руководство Израиля заранее предупредило Иран о предстоящем ударе и возможных целях. С таким утверждением выступил портал Axios, ссылаясь на источники.

ABIR SULTAN/EPA/ТАСС

По данным трёх неназванных источников, Израиль также потребовал от Ирана не атаковать в ответ, иначе ЦАХАЛ ответит более мощной атакой.

«Израильтяне заранее обозначили для иранцев, какие цели они в общем будут атаковать и какие не будут», — говорится в сообщении.

Как утверждают собеседники портала, сообщение израильской стороны было сделано в попытке ограничить обмен атаками между двумя странами и предотвратить эскалацию.

Утром 26 октября израильские истребители атаковали ряд стратегических военных объектов в Иране, в том числе заводы по производству ракет и БПЛА. Взрывы слышали в нескольких городах.

Ранее ИА Регнум сообщало, что ЦАХАЛ для ударов задействовала более 100 самолётов, в том числе новейший истребитель-невидимку F-35 «Адир», отмечало издание The Jerusalem Post. По информации The New York Times, было поражено около 20 целей. В Израиле подчеркнули, что объектами атак были исключительно военные объекты.

В Иране признали, что некоторым объектам нанесён «ограниченный ущерб», и заявили о готовности дать пропорциональный ответ на агрессию Израиля. Информированный источник заявил агентству Tasnim, что Тегеран вправе отреагировать на атаку.

После нескольких часов атаки на Иран руководство Армии обороны Израиля заявило о её завершении. Миссия выполнена, подчеркнули в ЦАХАЛ. Израильская армия также предупредила, что если Иран совершит ошибку и начнёт новый виток эскалации, то последует обратная реакция.

Вашингтон призвал Тегеран не отвечать на нанесённый Израилем авиаудар, заявил на брифинге представитель Совета национальной безопасности США Шон Сэветт. Израилю и Ирану следует завершить обмен ударами, добавил он.