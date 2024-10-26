Вашингтон, 26 октября, 2024, 08:14 — ИА Регнум. Вашингтон призвал Тегеран не отвечать на нанесённый в ночь на субботу 26 октября авиаудар со стороны Израиля. Об этом на брифинге заявил представитель Белого дома Шон Сэветт.

MICHAEL REYNOLDS/EPA/ТАСС

«Что касается прямого обмена военными ударами между Израилем и Ираном, то мы действительно считаем, что должно завершить данный прямой обмен», ― подчеркнул представитель американской администрации.

Он также добавил, что Вашингтон слышал аналогичные призывы от многих стран на Ближнем Востоке, близких к Ирану.

В США считают, что ночная атака израильской армии по объектам на территории Ирана должна стать завершением военного противостояния двух государств.

Как сообщало ИА Регнум, утром 26 октября израильские истребители атаковали ряд стратегических военных объектов в Иране, в том числе заводы по производству ракет и БПЛА. Взрывы слышали в нескольких городах.

ЦАХАЛ для ударов задействовала более 100 самолётов, в том числе новейший истребитель-невидимку F-35 «Адир». В Израиле отметили, что каждая волна атак была направлена исключительно на военные объекты.

В Иране заявили о готовности дать пропорциональный ответ на агрессию Израиля. Информированный источник заявил агентству TasnimNews, что Тегеран вправе отреагировать на атаку.

После нескольких часов атаки на Иран руководство Армии обороны Израиля заявило о её завершении. Все самолёты благополучно вернулись на базы, миссия выполнена, подчеркнули в ЦАХАЛ. Израильская армия также предупредила, что если Иран совершит ошибку и начнёт новый виток эскалации, то последует обратная реакция.

Шон Сэветт заявил, что ЦАХАЛ ударила по военным объектам в Иране в целях самообороны в ответ на атаку Тегерана 1 октября. США проводят постоянную оценку ситуации в тылу, пока изменений в указаниях командования нет, добавил он.