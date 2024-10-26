Тегеран, 26 октября, 2024, 05:50 — ИА Регнум. Иран готов дать ответ на агрессию Израиля. Об этом 26 октября сообщило агентство TasnimNews со ссылкой на информированный источник.

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«Нет никаких сомнений в том, что Израиль получит пропорциональный ответ на любое действие», — сказал источник.

Он добавил, что Тегеран оставляет за собой право ответить на любые агрессивные действия.

Как сообщало ИА Регнум, 7 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Израиль рано или поздно заплатит за свои действия, а премьер-министр Биньямин Нетаньяху будет остановлен так же, как и Гитлер. Эрдоган подчеркнул, что Турция продолжит противостоять израильскому правительству и будет пытаться склонить весь мир на свою сторону.

Израильские истребители ранним утром 26 октября атаковали ряд стратегических военных объектов в Иране, в том числе заводы по производству ракет и БПЛА. Взрывы слышали в нескольких городах.

При атаке на Иран ЦАХАЛ задействовала более 100 самолётов, в том числе новейший истребитель-невидимку F-35 «Адир». В Израиле заявили, что каждая волна атак была направлена исключительно на военные объекты.

Средства противовоздушной обороны Ирана перехватили несколько воздушных целей, запущенных 26 октября со стороны Израиля.