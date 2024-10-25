Москва, 25 октября, 2024, 17:13 — ИА Регнум. Одним из аргументов в пользу жёсткой денежно-кредитной политики является индексация тарифов ЖКХ, заявила 25 октября глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Егор Алеев/ТАСС

Также в ближайшие месяцы на темпах роста цен дополнительно скажется увеличение утилизационного сбора на автомобили, отметила Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

«Важным проинфляционным фактором является повышение тарифов ЖКХ и железнодорожных перевозок значительно большими темпами, чем 4%. Это ещё один аргумент в пользу дополнительной жёсткости денежно-кредитной политики», — сказала Набиуллина.

Что касается увеличения утилизационного сбора, то, учитывая большой вес затрат на легковые автомобилей в потребительских расходах (4,6%), это также окажет заметное влияние на инфляцию, добавила глава ЦБ.

Повышение тарифов ЖКХ и утилизационного сбора увеличит инфляцию примерно на 1%, резюмировала Набиуллина.

Как передавало ИА Регнум, совет директоров Банка России 25 октября принял решение о повышении ключевой ставки на 2%, до 21%. ЦБ допустил и дальнейшее повышение ключевой ставки.

Уровень инфляции в России существенно выше прогнозного, отмечалось в сообщении регулятора. Банк России предполагает, что в 2025 году инфляция снизится до уровня 4,5–5%, а в 2026 году и позднее будет находиться на уровне 4%, отметила также пресс-служба ЦБ.

В сентябре «Известия» сообщили, что платежи за жилищно-коммунальные услуги заметно выросли в ряде регионов после плановой индексации тарифов 1 июля. В некоторых случаях рост составил более 20%. Представители властей объяснили разницу в тарифах комплексом причин, в том числе климатическими условиями, состоянием коммунальной инфраструктуры, степенью изношенности сетей и видом используемого топлива.

Также в сентябре Министерство промышленности и торговли увеличило утилизационный сбор на легковушки и прицепы на 70–85%. В дальнейшем ставка утильсбора будет индексироваться на 10–20% 1 января каждого года.