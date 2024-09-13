Москва, 13 сентября, 2024, 19:39 — ИА Регнум. Правительство повысило утилизированный сбор на легковушки на 70-85% с 1 октября этого года. Об этом сообщила пресс-служба Минпромторга РФ.

Павел Лисицын/РИА Новости

«Утильсбор на автомобильную технику и прицепы будет проиндексирован с 1 октября 2024 года — на первом этапе ставка вырастет в среднем на 70-85%, в дальнейшем она будет индексироваться на 10-20% с 1 января каждого последующего года», — сообщили в ведомстве.

В то же время предыдущие коэффициенты будут действовать для расчёта суммы утилизационного сбора на автотранспорт, который был ввезён в Россию до 1 октября текущего года.

Как передавало ИА Регнум, «пошаговая» ежегодная индексация коснётся автотехники, которая производится на территории России и Белоруссии. В частности, изменения планируется ввести для транспортных средств с электродвигателями, коэффициент для них увеличится с 1,63 до 58,62 к 2030 году. Для автомобилей с рабочим объёмом двигателя 1–2 тыс. куб. см — с 27,81 до 58,62; с объёмом 3–3,5 тыс. куб. см — с 89,73 до 189,17. Для машин свыше 3,5 тыс. куб. см — с 114,26 до 240,89.

Замминистра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов подчёркивал, что утилизационный сбор — это разовый платёж и предлагаемая индексация не затрагивает те автомобили, которые уже находятся в эксплуатации в России. Он также отметил, что параметры сбора будут корректироваться в зависимости от того, налажено ли в РФ и союзных государствах производство определённого вида техники и позволяет ли это закрывать потребности внутреннего рынка.

С 1 июля правительство России повысило утилизационный сбор на некоторые категории спецтехники. В перечень входят новые и подержанные самосвалы, погрузчики, тяжеловесные бульдозеры.