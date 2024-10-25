Москва, 25 октября, 2024, 13:32 — ИА Регнум. Совет директоров Банка России 25 октября принял решение повысить ключевую ставку до 21% и допустил дальнейшее её повышение на ближайшем заседании, сообщила пресс-служба ЦБ.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Ставка была поднята на 2 процентных пункта. Нынешняя её величина — самая высокая в истории.

Уровень инфляции в России существенно выше прогнозного, сказано в сообщении регулятора.

«Инфляция складывается существенно выше июльского прогноза Банка России. Продолжают увеличиваться инфляционные ожидания. Рост внутреннего спроса значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг», — отметила пресс-служба.

Дополнительные бюджетные расходы и связанное с ними расширение дефицита бюджета имеют проинфляционные эффекты, необходимо ужесточить денежно-кредитную политику, чтобы вернуть уровень инфляции к целевому, сказано в сообщении.

По прогнозу ЦБ, в 2025 году инфляция снизится до уровня 4,5–5%, а в 2026 году и позднее будет находиться на уровне 4%, отметила также пресс-служба.

Как сообщало ИА Регнум, 13 сентября Банк России повысил ключевую ставку до 19% годовых, объяснив своё решение высоким инфляционным давлением. При существующей перегретости экономики инфляция может превысить 7% по итогам года, отметил регулятор. Зампредседателя ЦБ РФ Алексей Заботкин 14 октября заявил о возможном повышении ключевой ставки на заседании 25 октября.

На Восточном экономическом форуме 5 сентября президент Владимир Путин пояснил, что Банк России повышает ключевую ставку, чтобы снизить перегрев экономики страны.