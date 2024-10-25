Москва, 25 октября, 2024, 15:58 — ИА Регнум. По прогнозу Банка России, годовая инфляция в 2025 году снизится до 4,5–5%, а в 2026-м и последующих годах будет находиться на уровне 4%, сообщила 25 октября пресс-служба регулятора.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

ЦБ также проинформировал о повышении ключевой ставки на 2%, до 21%. Уровень инфляции в России существенно выше прогнозного, необходимо ужесточить денежно-кредитную политику, чтобы вернуть его к целевому, сказано в сообщении.

«В целом мы не наблюдаем признаков её (инфляции. — Прим. ред.) замедления. В сентябре текущие темпы роста цен вновь ускорились, в значительной степени — в устойчивой части. Инфляционные ожидания населения достигли максимальных значений за год. Ценовые ожидания бизнеса также увеличились, особенно у предприятий розничной торговли», — отметила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

В ближайшие месяцы ещё одной причиной роста цен станет увеличение утилизационного сбора, ведь доля затрат на легковые автомобили в потребительских расходах составляет 4,6%, сказала Набиуллина.

Другой фактор, способствующий росту инфляции, — повышение тарифов ЖКХ и тарифов на железнодорожные перевозки значительно больше, чем на 4% (целевой показатель инфляции), добавила глава ЦБ.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре на пленарном заседании Восточного экономического форума президент России Владимир Путин отметил, что, повышая ключевую ставку, Банк России снижает перегрев экономики. Положительным фактором «охлаждения» является также стабильность работы Минфина по сбалансированности бюджета, добавил глава государства.

Ранее Набиуллина назвала способ удержать инфляцию. Рост зарплат должен быть соразмерен росту производительности труда, отметила глава Банка России.