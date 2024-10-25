Санкт-Петербург, 25 октября, 2024, 13:16 — ИА Регнум. Водителя пассажирского автобуса, упавшего в реку Мойку в Санкт-Петербурге, приговорили к шести годам колонии. Об этом сообщает 25 октября пресс-служба прокуратуры города.

Прокуратура г. Санкт-Петербурга Рахматшох Курбонов в зале суда

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли семь человек, находившиеся в салоне автобуса. Суд назначил Рахматшоху Курбонову наказание в виде шести лет лишения свободы, а также лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2,5 года.

Курбонов будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

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Как сообщало ИА Регнум, утром 10 мая автобус с пассажирами упал в Мойку, в результате семь человек погибли. Водитель совершил лобовое столкновение с автомобилем, после этого автобус упал в реку с Поцелуева моста.

Водитель Ратматшох Курбонов 12 мая на судебном заседании, где ему избрали меру пресечения в виде ареста до 9 июля, объяснил случившееся отказом тормозов у автобуса. Он извинился перед близкими погибших и пострадавшими. Жена водителя сообщила, что причиной мог стать недосып мужчины.

Следственный комитет возбудил два уголовных дела — по статье о нарушении Правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек, и по статье об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг.

Бастрыкин поручил комплексно изучить причины дорожной аварии. В рамках уголовного дела силовики провели обыски в компании — владельце автобуса. Суд 13 мая арестовал начальника автоколонны компании-перевозчика Джахангира Халилова.

СК 12 мая сообщил о возбуждении уголовного дела против водителя Курбонова в связи с тем, что он в феврале–марте фиктивно поставил на учёт в своей квартире не менее десяти мигрантов.

Бастрыкин 11 мая поручил рассмотреть вопрос о вручении госнаград гражданам, помогавшим спасать заблокированных в упавшем в реку автобусе людей.