В Петербурге вынесли приговор водителю упавшего в Мойку автобуса
Водителя упавшего в Мойку автобуса приговорили к шести годам колонии
Санкт-Петербург, 25 октября, 2024, 13:16 — ИА Регнум. Водителя пассажирского автобуса, упавшего в реку Мойку в Санкт-Петербурге, приговорили к шести годам колонии. Об этом сообщает 25 октября пресс-служба прокуратуры города.
В результате дорожно-транспортного происшествия погибли семь человек, находившиеся в салоне автобуса. Суд назначил Рахматшоху Курбонову наказание в виде шести лет лишения свободы, а также лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2,5 года.
Курбонов будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.
Как сообщало ИА Регнум, утром 10 мая автобус с пассажирами упал в Мойку, в результате семь человек погибли. Водитель совершил лобовое столкновение с автомобилем, после этого автобус упал в реку с Поцелуева моста.
Водитель Ратматшох Курбонов 12 мая на судебном заседании, где ему избрали меру пресечения в виде ареста до 9 июля, объяснил случившееся отказом тормозов у автобуса. Он извинился перед близкими погибших и пострадавшими. Жена водителя сообщила, что причиной мог стать недосып мужчины.
Следственный комитет возбудил два уголовных дела — по статье о нарушении Правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек, и по статье об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг.
Бастрыкин поручил комплексно изучить причины дорожной аварии. В рамках уголовного дела силовики провели обыски в компании — владельце автобуса. Суд 13 мая арестовал начальника автоколонны компании-перевозчика Джахангира Халилова.
СК 12 мая сообщил о возбуждении уголовного дела против водителя Курбонова в связи с тем, что он в феврале–марте фиктивно поставил на учёт в своей квартире не менее десяти мигрантов.
Бастрыкин 11 мая поручил рассмотреть вопрос о вручении госнаград гражданам, помогавшим спасать заблокированных в упавшем в реку автобусе людей.