Лондон, 11 сентября, 2024, 18:36 — ИА Регнум. Разрешение Вооружённым силам Украины (ВСУ) использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России вовлечёт Соединённые Штаты Америки и Великобританию в полномасштабную войну, сообщил британский политик, лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен в соцсети Х.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, использование дальнобойных ракет для ударов по территории России «станет актом войны со стороны режимов президента США Джо Байдена и премьер-министра Британии Кира Стармера».

Куртен призвал не допустить такого развития событий.

Как передавало ИА Регнум, 10 сентября председатель комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Киев передаст Украине разрешение на применение для ударов по России американских дальнобойных ракет ATACMS.

ВСУ и без официального разрешения Запада используют поставляемое союзниками вооружение для ударов по России. В конце августа посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что ВСУ неоднократно использовали американские ракеты ATACMS и крылатые ракеты французско-британского производства Storm Shadow для ударов по России. Без западных спутников и систем наведения этого сделать нельзя, уточнил Мирошник.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял ранее, что попытки киевского режима атаковать территорию РФ западным оружием уже были. Он уточнил, что это показывает степень вовлечённости США в украинский конфликт.