Лондон, 11 сентября, 2024, 23:28 — ИА Регнум. Власти Великобритании одобрили удары Украины вглубь России дальнобойными ракетами Storm Shadow. Об этом 11 сентября написала газета The Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракеты Storm Shadow

«Источники в британском правительстве сообщили, что уже принято решение разрешить Украине использовать ракеты Storm Shadow по целям на территории России», — указали в статье.

При этом утверждается, что на встрече премьер-министра Британии Кира Стармера с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне в пятницу, 12 сентября, публичного объявления об этом не будет.

Как сообщало ИА Регнум, разрешение ВСУ использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России вовлечёт США и Великобританию в полномасштабную войну, заявил британский политик, лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен. Он призвал не допустить такого развития событий.

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер считает, что Украина может прекратить своё существование, если киевский режим предпримет попытку нанести удар по Москве или Санкт-Петербургу.

Украинские боевики и без официального разрешения Запада используют поставляемое союзниками вооружение для ударов по России. В конце августа посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что ВСУ неоднократно использовали американские ракеты ATACMS и крылатые ракеты французско-британского производства Storm Shadow для ударов по России. Без западных спутников и систем наведения этого сделать нельзя, уточнил Мирошник.

В мае президент России Владимир Путин отмечал, что нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности по российской территории невозможно без космических средств разведки. Представители стран Североатлантического альянса, говоря о такой возможности, должны отдавать себе отчёт в том, с чем они имеют дело, подчёркивал глава государства.