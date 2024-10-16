Киев, 16 октября, 2024, 11:14 — ИА Регнум. Власти Великобритании готовят предложения по ударам украинских формирований по объектам в «оперативной и стратегической глубине» территории России. На это 16 октября намекнул главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский по итогам телефонного разговора с начальником британского штаба обороны Тони Радакином.

Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press Начальник британского штаба обороны Тони Радакин

По словам главкома ВСУ, в ходе беседы он доложил Радакину о ситуации на линии боевого соприкосновения.

«Отдельно обсудили возможности поражения военных объектов противника в оперативной и стратегической глубине. В настоящее время британская сторона прорабатывает собственные предложения в рамках практической реализации «плана победы», — написал Сырский в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 15 октября советник руководителя офиса главы киевского режима Михаил Подоляк заявил, что украинской стороне не стоит ждать открытия Западом «второго фронта» против России. По его утверждению, западная помощь Киеву запаздывает, из-за чего противодействие РФ получается слишком слабым.

Ранее в этот же день глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков предупредил, что удары ВСУ вглубь России с использованием американского оружия несут с собой потенциально самоубийственные риски для США. Он отметил, что, если к власти в США придут люди с головой на плечах, они в любом случае сделают вывод, что «потенциально самоубийственные игры с украинскими ударами западными ракетами по России» Вашингтону не нужны.