Казань, 24 октября, 2024, 19:54 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин прокомментировал «спутниковые снимки» с якобы северокорейскими военными и назвал снимки «серьёзной вещью».

Максим Богодвид/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

«Снимки — вещь серьёзная, если есть снимки, значит они что-то отражают», — отметил президент на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

Далее российский лидер подчеркнул, что сегодня, 24 октября, Госдумой России был ратифицирован договор РФ и КНДР о стратегическом партнёрстве.

«Там есть статья четыре, мы нисколько никогда не сомневались, что северокорейское руководство относится к нашим договорённостям серьёзно», — продолжил президент России.

Как передавало ИА Регнум, договор между Москвой и Пхеньяном был подписан лидерами государств 19 июня по итогам переговоров, а 24 октября Госдума РФ ратифицировала его.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 15 октября сообщил, что соглашение России с КНДР подразумевает стратегическое углубленное сотрудничество в том числе в сфере безопасности. Он подчеркнул, что два государства будут опираться на положения данного договора при дальнейшем развитии отношений.

Ранее министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён заявил, что Северная Корея якобы может направить свои войска в зону конфликта на Украине для поддержки России. На фоне своих заявлений он напомнил о взаимном договоре РФ и КНДР и назвал его «похожим» на союз.

В свою очередь Дмитрий Песков 10 октября назвал такие заявления южнокорейской стороны похожими на информационную утку. Президент России Владимир Путин отмечал, что в использовании северокорейских войск в зоне проведения специальной военной операции нет никакой необходимости.

22 октября представитель КНДР при ООН отверг обвинения Сеула и Киева в том, что Пхеньян якобы отправил свои войска для участия в конфликте на Украине.