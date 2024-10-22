Пхеньян, 22 октября, 2024, 15:13 — ИА Регнум. Представитель КНДР при ООН отверг обвинения Сеула и Киева в том, что Пхеньян якобы отправил свои войска для участия в конфликте на Украине, передаёт южнокорейское агентство Рёнхап.

Kcna/Global Look Press

«Я не чувствую необходимости комментировать необоснованные слухи, направленные на то, чтобы нанести ущерб отношениям и запятнать наш национальный имидж», — сказал он.

При этом представитель Северной Кореи добавил, что отношения Пхеньяна с Москвой законны и основаны на сотрудничестве.

Представитель министерства по делам объединения Южной Кореи, в свою очередь, заявил, что КНДР никогда не признавала развёртывание своих сил, поскольку такое действие расценивалось бы как незаконный акт.

Как передавало ИА Регнум, раннее министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён заявил, что Северная Корея якобы может направить свои войска в зону конфликта на Украине для поддержки России. На фоне своих заявлений он напомнил о взаимном договоре РФ и КНДР и назвал его «похожим» на союз.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 10 октября назвал такие заявления южнокорейской стороны похожими на информационную утку. Президент России Владимир Путин отмечал, что в использовании северокорейских войск в зоне проведения специальной военной операции нет никакой необходимости.