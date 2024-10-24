Москва, 24 октября, 2024, 10:27 — ИА Регнум. Депутаты Государственной думы на заседании 24 октября ратифицировали договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и КНДР.

Артем Геодакян/РИА Новости

Документ на ратификацию внёс президент России Владимир Путин.

«Договор был подписан в городе Пхеньяне 19 июня 2024 года. Он предусматривает постоянное поддержание партнёрства на основе принципов взаимного уважения суверенитета, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела», ― сообщили в Госдуме.

Также сообщается, что в договоре стороны подтвердили стремление к укреплению глобальной стратегической стабильности и продвижению многополярной системы международных отношений.

Договором, в частности, предусмотрено, что стороны на постоянной основе поддерживают и развивают отношения всеобъемлющего стратегического партнёрства, базирующиеся на принципах взаимного уважения государственного суверенитета и территориальной неприкосновенности, невмешательства во внутренние дела, равенства и других принципах международного права. Также, согласно документу, стороны взаимодействуют в борьбе с международным терроризмом и в сфере международной информационной безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве по итогам переговоров 19 июня в Пхеньяне.

Помощник президента Юрий Ушаков ранее отмечал, что новый документ заменит Договор о дружбе и взаимной помощи 1961 года, Договор о дружбе и добрососедстве в сотрудничестве 2000 года, а также Московскую и Пхеньянскую декларации 2000 и 2001 годов. Он пояснил, что обновление договора потребовалось в связи с глубокими изменениями в геополитической обстановке, а также качественными переменами в двусторонних отношениях Москвы и Пхеньяна в последнее время.

Ушаков добавил, что целью нового документа станет обеспечение большей стабильности в регионе Северо-Восточной Азии.

Путин отметил, что новый фундаментальный документ станет основой отношений России и КНДР на долгий период.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 15 октября сообщил, что соглашение России с КНДР подразумевает стратегическое углубленное сотрудничество в том числе в сфере безопасности. Он подчеркнул, что два государства будут опираться на положения данного договора при дальнейшем развитии отношений.

Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко 25 июня заявил, что подписанный между РФ И КНДР договор является предупреждением для третьих стран, которые стремятся обострить ситуацию в регионе.