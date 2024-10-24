Казань, 24 октября, 2024, 14:17 — ИА Регнум. Президент Ирана Масуд Пезешкиан поблагодарил президента России Владимира Путина за «прекрасное» проведение саммита БРИКС и назвал его своим другом.

Анатолий Медведь/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС

«Хотел бы ещё раз поблагодарить моего друга, господина Владимира Путина, за прекрасный приём и проведение этой важной встречи в прекрасном городе Казани», — заявил он на пленарном заседании саммита в формате «БРИКС плюс / аутрич».

Иран впервые принял участие в саммите БРИКС после своего присоединения к группе 1 января 2024 года.

Как передавало ИА Регнум, ранее Пезешкиан призвал БРИКС построить новый мир без санкций, войн и геноцида. Президент уточнил, что стремление стран мира к дружественным отношениям, в том числе и в рамках БРИКС, является вызовом «чрезвычайно шаткой однополярной гегемонии». 22 октября Пезешкиан также заявил, что развитие БРИКС станет концом однополярного мира и выходом из американского тоталитаризма.

Путин 23 октября провёл встречу с Пезешкианом, которая стала уже второй за две недели. Российский лидер заявил, что РФ и Иран ведут активную совместную работу на международной арене и их оценки происходящих в мире событий часто очень близки. Пезешкиан же выразил надежду на подписание договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве с Россией на предстоящем саммите БРИКС в Казани.

Саммит БРИКС проходит в Казани 22–24 октября. Россия возглавляет объединение с 1 января 2024 года. На мероприятие приглашены 36 иностранных лидеров.