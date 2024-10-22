Тегеран, 22 октября, 2024, 14:03 — ИА Регнум. Развитие сотрудничества между странами БРИКС приведёт к окончанию эпохи однополярного мирового порядка и гегемонии США, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан телеканалу IRIB перед вылетом на саммит БРИКС в Казани.

Александр Щербак/РИА Новости

«Главы государств, которые примут участие в этом саммите, представят свой взгляд на БРИКС, эта поездка может затмить американский однополярный мир. БРИКС — это путь к выходу из американского тоталитаризма», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, 11 октября президент России Владимир Путин в Ашхабаде заявил, что РФ и Иран ведут активную совместную работу на международной арене и их оценки происходящих в мире событий часто очень близки. Пезешкиан же выразил надежду на подписание договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве с Россией на предстоящем саммите БРИКС в Казани.

В своей статье «Моё послание новому миру» иранский президент подчеркнул, что Тегеран намерен продолжить расширение и укрепление сотрудничества с Москвой, своим ценным стратегическим союзником, а также уделять приоритетное внимание сотрудничеству в рамках БРИКС, ШОС и ЕАЭС.

С 22 октября в Казани стартует трёхдневный саммит БРИКС. В числе гостей ожидают представителей более 30 государств. 22 октября Путин в Казани проведёт несколько двусторонних встреч с участниками саммита. Вечером запланирован неформальный обед для глав делегаций. В последующие два дня саммита также ожидаются двусторонние встречи.

В рамках XVI саммита лидеры стран мирового большинства обсудят острейшие кризисы на планете, формирование многополярности и подключение новых государств к работе в БРИКС, взаимодействие в сфере безопасности, реформу международной финансовой системы, развитие межбанковской кооперации, расширение взаиморасчётов в национальных валютах.

Всего на мероприятии ожидают участия 36 стран и шести международных организаций. Также запланирован визит генсека ООН Антониу Гутерриша.