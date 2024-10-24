Казань, 24 октября, 2024, 12:15 — ИА Регнум. БРИКС необходимо построить лучший мир без санкций, войн и геноцида, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан на заседании саммита объединения в Казани 24 октября.

Алексей Никольский/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru Президент Ирана Масуд Пезешкиан

«Построение лучшего мира невозможно в одиночку. А БРИКС благодаря продвигаемым идеям привлекает к себе внимание всё большего числа государств. Лучший мир — это место, где нет санкций, актов агрессии, войн и завоеваний, геноцида», — сказал он.

Пезешкиан уточнил, что стремление стран мира к дружественным отношениям, в том числе и в рамках БРИКС, является вызовом «чрезвычайно шаткой однополярной гегемонии».

Президент России Владимир Путин 23 октября провёл встречу с Пезешкианом, которая стала уже второй за две недели. Российский лидер заявил, что РФ и Иран ведут активную совместную работу на международной арене и их оценки происходящих в мире событий часто очень близки. Пезешкиан же выразил надежду на подписание договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве с Россией на предстоящем саммите БРИКС в Казани.

22 октября Пезешкиан заявил, что развитие БРИКС станет концом однополярного мира и выходом из американского тоталитаризма.

Как передавало ИА Регнум, саммит БРИКС проходит в Казани 22–24 октября. Россия возглавляет объединение с 1 января 2024 года. На мероприятие приглашены 36 иностранных лидеров. На саммит в том числе прибыл генсек ООН Антониу Гутерриш.