Казань, 24 октября, 2024, 09:09 — ИА Регнум. Сербские власти подчинятся ордеру Интерпола на арест украинского эсэсовца Ярослава Гуньки (Хунки) из дивизии «Галичина». Об этом 24 октября на полях саммита БРИКС в Казани заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин.

Иван Шилов ИА Регнум

Он пояснил, что Сербия состоит в Интерполе, и поэтому ордер, выданный этой организацией, обязателен для исполнения Белградом. Вице-премьер добавил, что ему сложно понять тот факт, что военные преступники могут найти себе убежище.

«К сожалению, мы видим, что многие элементы нацистской идеологии снова оживают. Невозможно прославлять коллаборациониста нацистов в своей стране и не поддерживать нацистскую идеологию», ― подчеркнул в беседе с «РИА Новости» Вулин.

По его словам, потомки нацистов стыдятся не зверств, совершённых во Второй мировой войне, а поражения и поэтому хотят реванша и желают переписать её историю заново.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2023 года Гуньку, который эмигрировал в Канаду после войны, пригласили на заседание парламента страны, куда также прибыл глава киевского режима Владимир Зеленский. Эсэсовца представили в качестве «ветерана борьбы против русских», собравшиеся приветствовали его аплодисментами. Разразившийся после заседания скандал вынудил спикера палаты общин парламента Канады Энтони Рота покинуть свой пост.

В октябре того же года СК России заочно обвинил Гуньку в геноциде мирного населения в годы Великой Отечественной войны, а в декабре Генпрокуратура потребовала экстрадировать его в Россию.

В феврале 2023 года в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин заявил, что чествование Гуньки в канадском парламенте говорит о том, что дело Гитлера живёт, а денацификация остаётся актуальной задачей.

Канада в феврале 2024 года официально отказалась выдать бывшего эсэсовца России. Отказ был формально мотивирован отсутствием договора с Москвой об экстрадиции, заявил посол России в Оттаве Олег Степанов.

По данным Следственного комитета России, Гунька входил в группировку из 12 тыс. человек, которая была сформирована нацистами в 1943 году в Львовской области для массового убийства мирных советских граждан. Установлено, что Гунька и другие представители «Галичины» причастны к убийству по меньшей мере 500 советских граждан, в том числе евреев и поляков, в населённом пункте Гута Пеняцкая в 1944 году. Эсэсовцы проводили карательные акции, в ходе которых расстреливали людей, сжигали их вместе с домами или костёлом.

26 августа к розыску ветерана дивизии СС «Галичина» подключились 15 стран — членов Интерпола.