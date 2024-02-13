Оттава, 13 февраля, 2024, 18:11 — ИА Регнум. Канада мотивировала отказ выдать России 98-летнего нациста Ярослава Хунку (Гуньку) отсутствием договора об экстрадиции с РФ, заявил 13 февраля посол России в Оттаве Олег Степанов.

Patrick Doyle / AP / TASS

«Формальная (причина отказа в выдаче — Прим. ред.) — отсутствие договора об экстрадиции», — сказал дипломат. Его цитирует ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум ранее, Степанов также заявил, что российские дипломаты 13 февраля проведут в МИД Канады встречу с связи с получением ноты, в которой канадская сторона отказала в выдаче Хунки.

Об отказе Канады выдать России Хунку СМИ со ссылкой на осведомлённые источники в МИД сообщили 13 февраля.

Хунка, уроженец села Умань (тогда — Второй Польской Республики), входил в группировку из 12 тысяч человек, которая была сформирована нацистами в 1943 году в Львовской области для массового убийства советских граждан из числа мирного населения. Он участвовал в масштабных расстрелах мирных жителей в регионе, в том числе в убийстве не менее 500 граждан СССР в одном из областных сёл.

21 сентября 2023 года на заседание парламента Канады, посвящённое визиту главы киевского режима Владимира Зеленского, пригласили Ярослава Хунку. Спикер палаты общин Канады Энтони Рота под аплодисменты зала (в том числе Зеленского и премьер-министра Канады Джастина Трюдо) представил Хунку как борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны. Позднее представители канадской оппозиции заявили, что Хунку пригласил в парламент лично Трюдо.

В декабре 2023 года Генеральная прокуратура РФ обратилась к властям Канады с запросом об экстрадиции Хунки. Следственный комитет России заочно предъявил ему обвинение в геноциде мирных жителей СССР в годы Великой Отечественной войны.

В феврале 2023 года в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин заявил, что аплодисменты нацисту Хунке в парламенте Канады говорят о том, что дело Гитлера живёт, а денацификация остаётся актуальной задачей.