Оттава, 24 сентября, 2023, 05:12 — ИА Регнум. Внимание на приветствие главы Украины Владимира Зеленского бывшего бойца дивизии СС «Галиция» Ярослава Хунки в парламенте Канады обратило американское агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Тень нацизма

Внимание привлекла одна из фотографий украинского главы, где он с радостным выражением лица показывает сжатый кулак в качестве приветствия в сторону собравшихся. Рядом с главой киевского режима стоит премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Подпись под фотографией гласит: «Зеленский и Трюдо приветствуют присутствующего в парламенте Ярослава Хунка, который служил в Первой украинской дивизии в ходе Второй мировой войны».

Первая украинская дивизия, она же 14-я добровольческая пехотная дивизия СС «Галиция», более известная как дивизия СС «Галичина» — это набранное из украинских добровольцев тактическое соединение войск нацистской Германии.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в декабре 2022 года Верховный суд Украины решил, что символика дивизии СС «Галичина» не принадлежит к нацистской. Об этом в соцсетях сообщил адвокат Вячеслав Якубенко, который представляет интересы Украинского института национальной памяти.

В 2020 году суд первой инстанции признал незаконными действия института нацпамяти, который отказался признавать символику дивизии СС «Галичина» подпадающей под действие закона о запрете использования коммунистической и нацистской символики. Верховный суд Украины данное решение отменил.