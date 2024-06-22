Москва, 22 июня, 2024, 16:27 — ИА Регнум. Украинский эсэсовец Ярослав Гунька (Хунка) из дивизии «Галичина», которого осенью 2023 года чествовали в канадском парламенте, и его соучастники причастны к убийству по меньшей мере 500 советских граждан, в том числе евреев и поляков. Об этом сообщил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский эсэсовец Ярослав Гунька (Хунка)

«Хунка и другие представители «Галичины» в 1944 году, выполняя преступные приказы вышестоящих командиров, находясь в населённом пункте Гута Пеняцкая, совершили убийства не менее 500 граждан СССР», — сказал Бастрыкин.

Глава СК отметил, что эсэсовцы проводили карательные акции, в ходе которых расстреливали людей, сжигали их вместе с домами или костёлом.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2023 года Гуньку, который эмигрировал в Канаду после войны, пригласили на заседание парламента страны, куда также прибыл лидер киевского режима Владимир Зеленский. Эсэсовца представили в качестве «ветерана борьбы против русских», собравшиеся приветствовали его аплодисментами. Разразившийся после заседания скандал вынудил спикера палаты общин парламента Канады Энтони Рота покинуть свой пост.

В октябре того же года СК России заочно обвинил Гуньку в геноциде мирного населения в годы Великой Отечественной войны, а в декабре Генпрокуратура потребовала экстрадировать его в Россию.

Канада в феврале 2024 года официально отказалась выдать бывшего эсэсовца России. Отказ был формально мотивирован отсутствием договора с Москвой об экстрадиции, заявил посол России в Оттаве Олег Степанов.

В феврале 2023 года в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин заявил, что чествование Гуньки в канадском парламенте говорит о том, что дело Гитлера живёт, а денацификация остаётся актуальной задачей.