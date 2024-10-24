Вашингтон, 24 октября, 2024, 05:30 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Эрдоган оказался самым неординарным и непохожим на остальных гостей саммита БРИКС в Казани, поскольку был единственным представителем страны — члена НАТО, заметила газета The New York Times.

Иван Шилов ИА Регнум Реджеп Эрдоган и Владимир Путин

Авторы подчеркнули уникальность турецкого президента — он оказался единственным лидером страны НАТО, принявшим участие в саммите БРИКС.

«Один гость был не похож на остальных. Реджеп Тайип Эрдоган… был единственным лидером страны НАТО, принявшим участие во встречах», — отметило издание.

При этом президент Турции не раз обращался к российскому коллеге Владимиру Путину, называя его «дорогой друг».

По мнению экспертов, умение Эрдогана позиционировать Турцию как важного игрока в мировой политике, стало результатом многолетнего лавирования между Западом и Востоком. Газета аргументирует: Турция остаётся стратегическим партнёром в НАТО, продаёт оружие Украине, но отказалась присоединиться к западным антироссийским санкциям, увеличила торговлю с РФ.

«Что касается Эрдогана, то он живёт в лучшем из двух миров», — сказал профессор международных отношений в Университете Бейкоз в Стамбуле Ахмет Касим Хан.

Научный сотрудник Института Брукингса Асли Айдинтасбас высказал мнение, что Турция и Россия одновременно друзья и соперники, управление этим балансом заключается в личных отношениях Эрдогана с Путиным.

Как сообщало ИА Регнум, президенты Путин и Эрдоган провели встречу на полях саммита БРИКС в Казани. Стороны обсудили ряд вопросов, в том числе развитие экономического сотрудничества. Президент Турции вновь пригласил российского коллегу приехать в страну. В ответ Путин пообещал Эрдогану обязательно посетить Турцию, но сроки визита будут согласованы позднее, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Накануне визита в Россию Эрдоган заявил, что Турция собирается расширить связи с БРИКС и надеется «на плодотворный процесс» на саммите в Казани.

Банковские проблемы между Россией и Турцией решаются, заявил Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Казани 23 октября.