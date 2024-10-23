Казань, 23 октября, 2024, 19:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пообещал турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану обязательно посетить Турцию, сообщил 23 октября пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

РИА Новости

Сроки визита будут согласованы позднее, отметил Песков в разговоре с ТАСС.

«Президент сказал, что обязательно посетит Турцию. Сроки ещё будут согласованы», — сказал пресс-секретарь президента.

23 октября Путин и Эрдоган провели встречу на полях саммита БРИКС в Казани, президент Турции вновь пригласил российского коллегу приехать в страну.

Как передавало ИА Регнум, в июле на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества Эрдоган пригласил Путина посетить Турцию с государственным визитом. Российский лидер пообещал приехать в Анкару. Позднее Песков сообщил, что государственный визит президента России в Турцию готовится и осталось согласовать даты.

Накануне визита в Россию Эрдоган заявил, что Турция собирается расширить связи с БРИКС и надеется «на плодотворный процесс«на саммите в Казани. В июне министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщал о желании страны присоединиться к БРИКС.