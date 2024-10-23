Казань, 23 октября, 2024, 19:02 — ИА Регнум. Банковские проблемы между Россией и Турцией решаются, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Казани 23 октября.

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«Усилия по нормализации межбанковских транзакций между Турцией и РФ продолжаются. Наши ведомства решают проблему», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, в начале переговоров Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с терактом в Анкаре. Российский лидер отметил динамичное развитие российско-турецкого экономического сотрудничества и рост торговли на 6% за 2024 год. Также российский лидер заявил о схожести позиций Москвы и Анкары по поводу урегулирования арабо-израильского конфликта.

В свою очередь Эрдоган заявил, что ждёт Путина в Турции с официальным визитом в ближайшее время. Днём ранее Эрдоган заявил, что Анкара собирается расширить связи с БРИКС и надеется на саммите в Казани на плодотворный процесс.

Саммит БРИКС проходит в Казани 22–24 октября. На мероприятие, куда приглашены 36 иностранных лидеров, также прибыл генсек ООН Антониу Гутерриш.