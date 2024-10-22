Казань, 22 октября, 2024, 16:11 — ИА Регнум. Турция собирается расширить связи с БРИКС и надеется на саммите в Казани на плодотворный процесс. Об этом 22 октября заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления перед членами Партии справедливости и развития.

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«Мы примем участие в расширенной сессии лидеров. Мы хотим расширить наше сотрудничество с БРИКС и надеемся на плодотворный процесс в Казани», — сказал Эрдоган.

Как передавало ИА Регнум, пресс-служба Кремля ранее проинформировала, что лидеры стран — членов БРИКС на саммите, который проходит в Казани 22–24 октября, уделят особое внимание вопросам возможного расширения организации. Лидеры также обменяются мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки, обсудят сотрудничество в сферах политики и безопасности, экономики и финансов, культурно-гуманитарных контактов.

Президент России Владимир Путин проведёт двусторонние встречи практически со всеми лидерами, которые прибудут на саммит, включая премьер-министра Индии Нарендру Моди, председателя КНР Си Цзиньпина и Эрдогана.

Всего на мероприятии ожидают участия 36 стран и шести международных организаций. Также запланирован визит генсека ООН Антониу Гутерриша.