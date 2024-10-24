Брюссель, 24 октября, 2024, 03:26 — ИА Регнум. Украине до конца 2024 года предоставят кредит в €35 млрд на срок до 45 лет с погашением за счёт доходов от замороженных российских активов. Об этом указали в заявлении Совета Евросоюза.

Сергей Корсун ИА Регнум Санкции, золото-валютные резервы, заморозка российских активов, ЕС

По новым правилам 95% средств, полученных центральными депозитариями ценных бумаг в ЕС в результате иммобилизации суверенных активов России, будут направлены в бюджет и использованы для механизма кредитного сотрудничества Украины, чтобы помочь ей обслуживать и погашать кредиты. Остальные 5% необходимо направлять в Европейский фонд мира.

В заявлении подчеркнули, что выделение средств киевским властям увяжут с ранее представленным ими планом реформ.

Как сообщало ИА Регнум, 22 октября в Страсбурге прошла пленарная сессия Европарламента, в ходе которой одобрили предложенный Еврокомиссией механизм выделения Киеву кредита в €35 млрд с погашением за счёт доходов от замороженных активов России. За проголосовали 518 депутатов из 635 парламентариев, против высказались 56 человек, ещё 61 депутат воздержался. Все транши в рамках кредита Украине выплатят до конца 2025 года.

В середине июня лидеры стран G7 договорились выделить Украине $50 млрд до конца года. Кредит предполагалось гасить за счёт прибыли от замороженных российских активов. Против этого выступил президент Франции Эммануэль Макрон.

Евросоюз 17 сентября направил €1,4 млрд прибыли от замороженных российских активов на приобретение вооружений для Украины. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это воровством, которое обнулит доверие к ЕС в мире.