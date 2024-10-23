Москва, 24 октября, 2024, 02:16 — ИА Регнум. Россия не получала от Турции обращений с просьбой о помощи в расследовании теракта в Анкаре. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Нет. Таких обращений не было», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос «РИА Новости».

По последним данным, в результате теракта погибли пять человек.

Как сообщало ИА Регнум, министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявил, что к теракту в Анкаре могут быть причастны представители «Рабочей партии Курдистана». Процесс идентификации личности террористов продолжается. Известно, что в числе ликвидированных террористов — мужчина и женщина.

На производственном объекте турецкой авиакосмической компании TUSAS 23 октября произошёл теракт. Момент первого взрыва попал на видео. Изначально местные СМИ писали, что взрыв прогремел у одного из входов на территорию предприятия. Затем в зоне ЧП была слышна стрельба. По данным телеканала NTV, нападавшие сумели проникнуть в здание завода и взять в заложники девять человек.

По информации турецких СМИ, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 24 октября прервёт свой визит в Казань из-за теракта в Анкаре.