Анкара, 24 октября, 2024, 01:05 — ИА Регнум. Пять человек числятся погибшими при нападении террористов на производственное здание турецкой аэрокосмической компании TUSAS. Об этом 23 октября сообщил глава министерства внутренних дел республики Али Ерликая.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Число погибших выросло до пяти. Пострадали 22 человека, из них 19 остаются в больницах, двое — в тяжёлом состоянии», — уточнил министр.

Предположительно, теракт осуществили члены Рабочей партии Курдистана. Правоохранители устанавливают личности преступников, собираются необходимые доказательства, добавил Ерликая.

Как передавало ИА Регнум, 23 октября неизвестные напали на производственный объект турецкой авиакосмической компании TUSAS. Отмечалось, что злоумышленники смогли проникнуть в здание завода и взять в заложники девять человек. Руководство МВД страны назвало инцидент терактом. Компания TUSAS производит военные самолёты и космическое оборудование. Турецкое информагентство IHA сообщало, что, помимо взрыва, в районе завода были слышны звуки стрельбы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 24 октября примет участие в саммите в формате БРИКС+, а в середине дня планируется его вылет в республику, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По данным турецких СМИ, Эрдоган прервёт свой визит в Казань из-за теракта в Анкаре.

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита БРИКС в Казани выразил ему соболезнования в связи с терактом в Анкаре. Россия решительно осуждает любые проявления терроризма, подчеркнул Путин.