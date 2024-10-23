Анкара, 23 октября, 2024, 17:03 — ИА Регнум. Момент взрыва на производственном объекте авиакосмической компании в Турции попал на видео. Соответствующие кадры опубликовала газета Hürriyet.

Кадр из видео

На видео показан поднимающийся дым, а также слышны несколько звуков, которые похожи на одиночные выстрелы.

Как передавало ИА Регнум, 23 октября на производственном объекте турецкой авиакосмической компании TUSAS произошёл теракт. Глава МИД страны Али Ерликая назвал случившееся терактом. Она также заявила, что есть погибшие и пострадавшие.

Компания TUSAS производит военные самолёты и космическое оборудование. Турецкое информагентство IHA сообщало, что, помимо взрыва, в районе завода были слышны звуки стрельбы. По этим данным, на месте происшествия находится значительное число сотрудников правоохранительных органов.

В мае МВД Турции заявило о задержании 41 подозреваемого в причастности к группировке «Исламское государство» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). У задержанных было изъято огнестрельное оружие, цифровые материалы, а также наличные средства в турецких лирах и иностранных валютах.

В провинции Сакарья, расположенной на северо-западе Турции, 15 сентября прогремел взрыв и вспыхнул пожар. В результате этого пострадали как минимум 20 человек, доставленных в близлежащие больницы.