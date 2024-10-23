Анкара, 23 октября, 2024, 22:55 — ИА Регнум. Власти Турции заявили, что к теракту в Анкаре могут быть причастны представители «Рабочей партии Курдистана». Об этом сказал министр внутренних дел Турции Али Ерликая в эфире TRT Haber.

Кадр из видео

Глава МВД добавил, что процесс идентификации личности террористов продолжается.

«Это, скорее всего, связано с действиями РПК», — заключил Ерликая.

Также известно, что в числе ликвидированных террористов — мужчина и женщина.

По уточнённым данным, в результате теракта погибло пять человек, 22 получили ранения.

«Рабочая партия Курдистана» — это военно-политическое движение, которое десятки лет борется за создание своей автономии. Турция считает эту организацию террористической.

Как передавало ИА Регнум, 23 октября на производственном объекте турецкой авиакосмической компании TUSAS произошёл теракт. Момент первого взрыва попал на видео. Изначально местные СМИ писали, что взрыв прогремел у одного из входов на территорию предприятия. Затем в зоне ЧП была слышна стрельба.

Четыре человека погибли в результате теракта на авиакосмическом предприятии в Анкаре. Предварительно, 14 раненых. Ликвидировано двое нападавших.

По данным турецкого телеканала NTV, нападавшие сумели проникнуть в здание завода и взять в заложники девять человек.

Компания TUSAS производит военные самолёты и космическое оборудование.