Казань, 23 октября, 2024, 23:36 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 24 октября примет участие в саммите в формате БРИКС+, а в середине дня планируется его вылет в республику. Об этом 23 октября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

«Эрдоган останется на саммит БРИКС «аутрич». Он планирует улететь в Турцию завтра в середине дня», — цитирует радиостанция «Маяк» представителя Кремля.

По данным турецких СМИ, президент Турции прервёт свой визит в Казань из-за теракта в Анкаре.

Как сообщало ИА Регнум, 23 октября президент России Владимир Путин в ходе встречи с Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита БРИКС в Казани выразил ему соболезнования в связи с терактом на заводе TUSAS в Анкаре. Россия решительно осуждает любые проявления терроризма, подчеркнул Путин.

На производственном объекте аэрокосмической компании TUSAS в Анкаре произошёл теракт, в результате которого погибли четыре человека. Кроме того, ранения получили 14 человек, уточнил Эрдоган в разговоре с Путиным.