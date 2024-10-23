Казань, 23 октября, 2024, 20:20 — ИА Регнум. Заседания саммита глав государств БРИКС в Казани прошли успешно, заявил президент России Владимир Путин.

Сергей Бобылев/РИА Новости

Страны-участницы организации выступили за активизацию сотрудничества, сказал глава государства на торжественном приёме в честь участников саммита.

«Сегодня успешно прошли заседания саммита БРИКС в узком и широком составах, которые были посвящены актуальным вопросам глобальной повестки дня, взаимодействию в политике и безопасности, экономике и гуманитарной сфере», — отметил президент.

Все входящие в БРИКС государства придерживаются принципов мира, справедливости и равенства, подчеркнул Путин.

Как передавало ИА Регнум, 22–24 октября в Казани проходит саммит глав государств БРИКС. Россия возглавляет объединение с 1 января 2024 года. Страны БРИКС утвердили декларацию саммита и распространят её в ООН, сообщил Путин.

Лидеры стран — членов БРИКС на саммите обсуждают вопросы возможного расширения организации, обмениваются мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки, обсуждают сотрудничество в сферах политики и безопасности, экономики и финансов, культурно-гуманитарных контактов. В программе Путина — двусторонние встречи практически со всеми лидерами, которые прибыли на саммит.

Переговоры Путина с лидерами стран БРИКС отличились особой теплотой и дружеским настроем, отмечали участники встреч. Саммит и масштаб внимания к нему показывают, что теперь БРИКС, а не Запад определяет глобальную повестку, указывали наблюдатели.

В ходе своего выступления на саммите президент России заявил, что целью стран БРИКС является формирование более демократической мировой системы. Страны — члены объединения должны выступить в роли защитников общей безопасности в мире, отметил в свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин. БРИКС вдохновляет все страны мира двигаться в направлении позитивного сотрудничества, подчеркнул премьер-министр Индии Нарендра Моди.