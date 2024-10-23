Казань, 23 октября, 2024, 14:54 — ИА Регнум. Все партнёры по БРИКС настроены на совместную работу по формированию более демократической мировой системы, заявил президент России Владимир Путин 23 октября в Казани по итогам заседания группы в расширенном составе.

Страны БРИКС выступили с общими или созвучными позициями по большинству вопросов повестки, отметил он.

По словам Путина, участники саммита обсудили приоритетные вопросы в рамках партнёрства и наметили перспективы сотрудничества.

Как сообщало ИА Регнум, 22 октября Путин провёл на полях саммита БРИКС ряд двусторонних встреч с иностранными лидерами, а также пообщался с коллегами с глазу на глаз во время неформального ужина. Встречи отличались особой теплотой и дружеским настроем. Так, в ходе переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди российский лидер пошутил, что достигнутый уровень отношений позволяет общаться без переводчиков.

Позитивный созидательный настрой разительно отличает саммит БРИКС от форумов западного мира, где ощущается распределение по ролям, а все переговоры направлены не в поддержку чего-либо, а против. Путин отметил, что государства объединения выступают за равенство и всеобщее процветание в мире.

Председательство России открыло перед группой БРИКС новые перспективы развития. В этом году особое внимание направлено на интеграцию новых участников и создание независимой финансовой системы.

Саммит демонстрирует всему миру, что страны БРИКС, а не Запада определяют глобальную повестку. Внимание мира переключилось с заседаний «Группы семи» на заявления участников форума БРИКС. На это указал, в частности, президент Венесуэлы Николас Мадуро, прибывший в Казань вечером 22 октября. По его словам, группа БРИКС стала эпицентром нового многополярного мира, дипломатии и геополитики.