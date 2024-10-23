Казань, 23 октября, 2024, 13:15 — ИА Регнум. БРИКС вдохновляет все страны мира двигаться в направлении позитивного сотрудничества, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на заседании саммита объединения в Казани 23 октября.

Алексей Никольский/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

Как передавало ИА Регнум, 22 октября прошли двусторонние переговоры Моди с президентом России Владимиром Путиным. В ходе переговоров Путин заявил о динамичном развитии отношений двух стран. Эти отношения носят характер особо привилегированного стратегического партнёрства, подчеркнул он. Глава российского государства также поблагодарил Моди за то, что он лично возглавил делегацию Индии на саммите. Премьер Индии, в свою очередь, назвал визит в Казань свидетельством дружбы двух стран и отметил, что Индия готова помочь в урегулировании конфликта на Украине. Отмечалось также, что переговоры лидеров отличались особой дружественностью и теплотой.

8 июля Моди также посещал Россию с официальным визитом и встретился с Путиным. В совместном заявлении президента России и премьер-министра Индии о развитии стратегических направлений двустороннего экономического сотрудничества до 2030 года говорится, что развитие сотрудничества Москвы и Нью-Дели в сфере энергетики является одним из приоритетных направлений двусторонних отношений.

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