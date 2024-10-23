Казань, 23 октября, 2024, 14:00 — ИА Регнум. Страны БРИКС должны выступать в роли защитников общей безопасности, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на заседании саммита объединения в расширенном составе в Казани.

Рамиль Ситдиков/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

«Мы должны строить мирную БРИКС, выступать в качестве защитников общей безопасности», — отметил он.

Китайский лидер подчеркнул, что только посредством всеобъемлющей, основанной на сотрудничестве и устойчивой безопасности можно прийти к всеобщей безопасности.

Кроме того, Си Цзиньпин добавил, что БРИКС должна стать лидером в реформировании глобальной системы управления.

Как передавало ИА Регнум, саммит БРИКС проходит в Казани 22–24 октября. На мероприятие, куда приглашены 36 иностранных лидеров, также прибыл генсек ООН Антониу Гутерриш.

Днём ранее председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным отметил, что БРИКС является важнейшей платформой для консолидации стран с развивающимся рынком. По словам китайского лидера, БРИКС выступает системообразующим фактором формирования равноправной и упорядоченной многополярности и общедоступной инклюзивной экономической глобализации.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, прибывший в Казань вечером 22 октября, заявил, что данный саммит демонстрирует всему мировому сообществу, что группа БРИКС превратилась в эпицентр нового многополярного мира.