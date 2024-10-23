Казань, 23 октября, 2024, 13:15 — ИА Регнум. В БРИКС необходимо создать новую инвестиционную платформу для поддержки национальных экономик и стран Глобального Юга и Востока. С таким заявлением 23 сентября на заседании саммита объединения в расширенном составе выступил президент России Владимир Путин.

Сергей Бобылев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

По словам главы государства, чтобы в максимальной степени реализовать потенциал растущих экономик, воспользоваться всеми преимуществами новой волны глобального экономического роста, странам объединения необходимо активизировать сотрудничество в целом ряде областей.

«В это связи предлагаем создать новую инвестиционную платформу БРИКС, которая стала бы мощным инструментом поддержки наших национальных экономик, а также обеспечила финансовыми ресурсами страны Глобального Юга и Востока», ― подчеркнул президент.

Российский лидер также добавил, что Россия предлагает открыть зерновую биржу БРИКС для формирования «справедливых и предсказуемых» ценовых индикаторов на это сырьё. Путин считает, что это поможет защитить национальные рынки от негативного внешнего вмешательства, спекуляций и попыток вызвать искусственный дефицит продуктов питания.

«Со временем можно было бы подумать и о трансформации зерновой биржи в полноценную товарную», — отметил президент.

Кроме того, Путин предложил рассмотреть вопрос создания отдельной платформы по драгоценным металлам и алмазам. По его словам, она позволит бороться с зарегулированием этого рынка барьерами.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Путин заявил, что страны — участницы БРИКС выступают за равенство, добрососедство и взаимное уважение, всеобщее процветание в мире. Президент России добавил, что БРИКС не на словах, а на деле проявляет ответственность за будущее мира, оказывает позитивное влияние на положение дел в сфере глобальной стабильности и безопасности, а также вносит весомый вклад в решение острых региональных проблем.

Глава российской государства подчеркнул, что страны БРИКС обладают огромным политическим, экономическим научно-технологическим и человеческим потенциалом.

Саммит БРИКС проходит в Казани 22–24 октября. На мероприятие приглашены 36 иностранных лидеров. Пресс-службе Кремля заявили, что лидеры уделят на саммите особое внимание вопросам возможного расширения организации.