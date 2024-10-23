Казань, 23 октября, 2024, 15:34 — ИА Регнум. Опубликована принятая по итогам саммита БРИКС Казанская декларация. Полный текст документа размещён на сайте Кремля.

Александр Казаков/ТАСС

Всего декларация насчитывает 43 страницы и 134 пункта. В преамбуле документа отмечается важность дальнейшего укрепления солидарности и расширения сотрудничества стран БРИКС на основе общих интересов и ключевых приоритетов и дальнейшего наращивания стратегического партнёрства.

«Мы подтверждаем приверженность духу БРИКС, в основе которого взаимоуважение и взаимопонимание, суверенное равенство, солидарность, демократия, открытость, инклюзивность, взаимодействие и консенсус», — отмечается в документе.

Членами БРИКС была выражена убеждённость, что расширение партнёрства БРИКС с развивающимися странами и государствами с формирующимся рынком будет и далее способствовать укреплению духа солидарности и истинного международного сотрудничества ради всеобщего блага.

Вместе с этим в декларации была дана высокая оценка председательству России в БРИКС в 2024 году, а также выражена признательность правительству России и её народу за проведение XVI саммита объединения в Казани.

Укрепление многосторонности для более справедливого и демократического миропорядка

В начале данного раздела декларации отмечается важность многополярности для развития всех стран мирового сообщества.

«Мы отмечаем появление новых центров силы, принятия политических решений и экономического роста, что способно заложить основы для более справедливого, демократического и сбалансированного многополярного миропорядка», — отмечается в пункте 6 декларации.

Вместе с этим в 10 пункте выражена обеспокоенность отрицательным воздействием нелегитимных односторонних принудительных мер, включая незаконные санкции, на мировую экономику, международную торговлю и достижение целей устойчивого развития.

В 22 пункте декларации участники саммита призывают к устранению всех односторонних и вторичных санкций, противоречащих международному праву.

Укрепление сотрудничества в интересах глобальной и региональной стабильности и безопасности

В данном разделе декларации отмечается поддержка членов БРИКС укреплению диалога в рамках объединения по вопросам политики и безопасности.

«Мы по-прежнему обеспокоены ростом насилия и продолжающимися вооруженными конфликтами в разных регионах мира, включая те, которые имеют значительное влияние как на региональном, так и на международном уровнях. Мы подтверждаем нашу приверженность мирному урегулированию споров посредством дипломатии, посредничества, всестороннего диалога и консультаций на основе координации и сотрудничества и поддерживаем все усилия, способствующие мирному урегулированию кризисов», — говорится в пункте 25 декларации.

В документе также отмечается, что терпимость и мирное сосуществование являются одними из важнейших ценностей и принципов отношений между странами и обществами.

Кроме этого, членами БРИКС была выражена глубокая обеспокоенность продолжающимися конфликтами и нестабильностью в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, включая конфликт в секторе Газа.

«Мы вновь заявляем о нашей серьезной обеспокоенности в связи с обострением ситуации и гуманитарного кризиса на оккупированной палестинской территории, в частности беспрецедентной эскалацией насилия в секторе Газа и на Западном берегу в результате военной операции Израиля, которая привела к массовой гибели и ранениям гражданских лиц, насильственному перемещению и широкомасштабному разрушению гражданской инфраструктуры», — отмечается в 30 пункте.

Кроме этого, в 36 пункте члены БРИКС напомнили о национальных позициях в отношении ситуации на Украине и вокруг неё, обозначенных на соответствующих форумах, включая СБ ООН и ГА ООН.

Углубление финансово-экономического сотрудничества в интересах справедливого глобального развития

В этом разделе декларации была отмечена важность сотрудничества в рамках БРИКС для работы по ограничению рисков, возникающих в результате геополитической и геоэкономической фрагментации.

«Мы приветствуем использование национальных валют при осуществлении финансовых операций между странами БРИКС и их торговыми партнерами. Мы призываем к укреплению корреспондентских банковских сетей между странами БРИКС и обеспечению возможности расчетов в национальных валютах в соответствии с Трансграничной платежной инициативой БРИКС (BCBPI), которая является добровольной и необязательной, и ожидаем дальнейших обсуждений по данной теме, в том числе в рамках рабочей группы БРИКС по сотрудничеству в платежной сфере», — отмечается в пункте 65 декларации.

Вместе с этим члены БРИКС обязались активизировать усилия в областях, представляющих взаимный интерес, включая торговлю, борьбу с бедностью и голодом, устойчивое развитие, и в других сферах.

Помимо этого, члены БРИКС обязались на дальнейшее изучение возможностей создания логистической платформы для координации и совершенствования транспортных услуг в целях обеспечения мультимодальной логистики между странами БРИКС.

Расширение гуманитарных обменов в интересах социально-экономического развития

В этом разделе члены БРИКС подтвердили важность гуманитарных обменов в рамках БРИКС для укрепления взаимопонимания, дружбы и сотрудничества.

«Мы подчеркиваем приверженность укреплению международного сотрудничества в области образования, науки, культуры, информации и коммуникаций в свете существующих сегодня вызовов и изменений и в связи с этим отмечаем актуальность принципов, закрепленных в Уставе ЮНЕСКО и ее мандате, нацеленных на содействие сотрудничеству и достижению мира посредством международного взаимодействия на основе равенства, диалога и предусмотренных мандатом программных мероприятий в духе консенсуса», — сказано в пункте 120 декларации.

Кроме того, в декларации подчёркнута жизненно важная роль культуры в устойчивом развитии, а также её значительный вклад в экономический рост, социальное сплочение и общее благосостояние.

В заключительном, 134 пункте выражается готовность оказать всестороннюю поддержку Бразилии в ходе её председательства в БРИКС в 2025 году и в проведении XVII саммита БРИКС в Бразилии.