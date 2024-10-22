Казань, 22 октября, 2024, 11:07 — ИА Регнум. Сотрудничество стран — участниц БРИКС не направлено ни против кого-то, ни против каких-либо валют, включая американский доллар. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию издания The Economist о «плане» России по «крушению доллара» с помощью БРИКС.

РИА Новости / POOL

«Сотрудничество в рамках БРИКС не направлено ни против кого, ни против чего — ни против доллара, ни против других валют», — приводит «РИА Новости» слова представителя Кремля.

Песков подчеркнул, что деятельность объединения преследует основную цель, а именно — обеспечить интересы стран, принимающих участие в данном формате.

Как передавало ИА Регнум, британское издание The Economist писало, что президент РФ Владимир Путин на предстоящем саммите БРИКС в Казани планирует придать блоку вес, «заставив его» построить новую глобальную систему финансовых платежей, чтобы нанести удар по доминированию США в мировой финансовой системе. Как отметил автор публикации, платёжная система БРИКС позволила бы осуществлять экономические операции без зависимости от тех, кто решил использовать доллар и евро в качестве оружия. Так, система под названием «мост БРИКС» позволит вести трансграничные расчёты с использованием цифровых платформ, управляемых их центральными банками, пояснили авторы материала.

Вместе с этим в Госдуме назвали обсуждение данного «плана» истерикой.