Казань, 22 октября, 2024, 14:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди пошутил, что его собеседник всё понимает без перевода благодаря тёплым отношениям Москвы и Нью-Дели. Встреча лидеров состоялась 22 октября в Казани на полях саммита группы БРИКС.

Станислав Красильников/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

Переводчица не решилась прервать речь Путина, который рассказывал Моди о планах саммита, но в какой-то момент всё же воспользовалась небольшой паузой, из-за чего последовательный перевод начался не вовремя. Российский лидер отреагировал на это.

«У нас такие отношения, что я считал, что вы и так всё понимаете», — с улыбкой сказал Путин.

Моди улыбнулся после заминки и рассмеялся, услышав её шутливое «объяснение».

Как сообщало ИА Регнум, Путин на встрече с Моди отметил, что отношения двух стран носят характер особо привилегированного стратегического партнёрства и динамично развиваются. Он поблагодарил Моди за то, что тот лично возглавил индийскую делегацию на саммите.

Премьер Индии назвал свой визит в Казань свидетельством «тесной координации и крепкой дружбы» между Москвой и Нью-Дели. Он напомнил, что посещает Россию второй раз за последние три месяца.