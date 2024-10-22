Казань, 22 октября, 2024, 23:19 — ИА Регнум. Группа БРИКС уже превратилась в эпицентр нового многополярного мира и геополитики. Такое определение озвучил президент Венесуэлы Николас Мадуро по прибытию вечером 22 октября в Казань на саммит.

Официальное интернет-представительство президента России

«Мы приехали поделиться нашей надеждой на мир без колониализма, гегемонии и империализма. Группа БРИКС уже превратилась в эпицентр нового многополярного мира, новой геополитики, дипломатии и мира», — поделился мнением Мадуро с журналистами в аэропорту в Казани.

Венесуэльский президент добавил, что его участие в саммите БРИКС является историческим. Он первый раз лично присутствует на встрече лидеров стран БРИКС. До этого страну представляли министры иностранных дел, экономики, коммуникаций, культуры.

Как сообщало ИА Регнум, в рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что видит значительный прорыв в развитии БРИКС, который достигает объединение в интересах всех его участников, в том числе в торговле. Он добавил, что высоко оценил поддержку России в процессе присоединения к БРИКС. Председательство России, по его мнению, открыло перед БРИКС новые горизонты развития. Ас-Сиси назвал российского лидера Владимира Путина своим «другом», а встреча на высшем уровне демонстрирует всему миру, что теперь именно БРИКС, а не страны Запада, формируют глобальную повестку дня.

Путин проведёт двусторонние встречи практически со всеми лидерами, которые прибыли на саммит. Уже прошли встречи российского лидера с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и председателем КНР Си Цзиньпинем. С обеих сторон отмечалось, что переговоры отличились теплотой и дружеским настроем.

Перераспределение сил в мире — это неизбежный процесс, который определяется законами истории. Европа и Северная Америка утратили своё лидерство, не желая приспосабливаться к новым условиям. Теперь внимание всего мира приковано не к встречам «Большой семёрки», а к заявлениям, сделанным на форуме БРИКС, делают выводы западные СМИ.