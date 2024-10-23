Казань, 23 октября, 2024, 11:32 — ИА Регнум. Страны-участницы БРКИС выступают за равенство и всеобщее процветание в мире, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании саммита объединения в узком составе в Казани.

Алексей Даничев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

«Все наши государства выступают за равенство, добрососедство и взаимное уважение, за утверждение высоких идеалов дружбы и согласия, за всеобщее процветание и благополучие», — отметил российский лидер.

Президент России добавил, что БРИКС не на словах, а на деле проявляют ответственность за будущее мира, оказывают позитивное влияние на положение дел в сфере глобальной стабильности и безопасности, а также вносят весомый вклад в решение острых региональных проблем.

«В этом суть стратегии курса БРИКС на глобальной арене, отвечающего чаяниям основной части международного сообщества», — добавил Путин.

Как передавало ИА Регнум, в ходе этого заседания Путин призвал лидеров БРИКС обсудить углубление финансовой интеграции, сославшись на решение прошлогоднего саммита в Йоханнесбурге.

Саммит БРИКС проходит в Казани 22–24 октября. На мероприятие приглашены 36 иностранных лидеров, прибыл генсек ООН Антониу Гутерриш.

Днём ранее председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров с Путиным отметил, что БРИКС является важнейшей платформой для консолидации стран с развивающимся рынком. По словам китайского лидера, БРИКС выступает системообразующим фактором формирования равноправной и упорядоченной многополярности и общедоступной инклюзивной экономической глобализации.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, прибывший в Казань вечером 22 октября, заявил, что данный саммит демонстрирует всему мировому сообществу, что группа БРИКС превратилась в эпицентр нового многополярного мира.

Путин заявил 25 сентября, что страны БРИКС обошли «Группу семи» по вкладу в мировую экономику и двигаются дальше. Он отметил, что в мире формируется новая система отношений, лидирующие роли занимают государства Глобального Юга, участники таких перспективных объединений, как БРИКС.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 14 октября назвал БРИКС привлекательным и более демократическим объединением для многих стран, чем западные «замкнутые клубы». По его словам, всё больше государств мира считают необходимым выстраивать отношения по-новому и не приемлют диктата одной страны в отношении другой.